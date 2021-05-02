Çıkan yangında avokado ve muz ağaçları zarar gördü - Son Dakika

Çıkan yangında avokado ve muz ağaçları zarar gördü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, meyve bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, meyve bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Salman Mahallesi'nde tropikal meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Bahçe sahipleri ve mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına yardımcı oldu. Yangında, 3 dönümlük bahçedeki yaklaşık 100 muz ve 30 avokado ağacı zarar gördü.

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