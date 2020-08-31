Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

Sülekler Mahallesi'nde Şengül Gün'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya 'nın Korkuteli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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