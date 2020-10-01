Antalya'da çıkan yangında tarihi düğmeli ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Ramazan ile Ayşe Erzincanlı çifti, evin yanışını gözyaşlarıyla izledi.

Ramazan Erzincanlı'ya ait Cemerler Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap düğmeli evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya 'da, 2 katlı tarihi düğmeli ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

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