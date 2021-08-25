Antalya'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Mahmutseydi Mahallesi'nde yüksek gerilim hattında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi

Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi

Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi

Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor