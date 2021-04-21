Antalya'da çimento yüklü tır yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Aksu İlçesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan çimento yüklü tır yan yattı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Aksu ilçesi Isparta yolu köprüsü üzerinde saat 14.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinden Aksu istikametine doğru gitmekte olan Ali Y. kontrolündeki 63 SB 153 plakalı Mercedes marka çimento yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda yan yattı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri geldi. Tır içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen tır sürücüsü, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise yolda çevre güvenliği alarak bir şeridini trafiğe kapattı. Ormanlık alan içerisine yan yatan tırın kaldırılma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA