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Antalya'da cimnastik heyecanı

6 saat önce

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası'nda 10 ilden 155 sporcu mücadele ediyor.

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Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası'nda 10 ilden 155 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası başladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 10 ilden 155 sporcu katıldı. Müsabakalar yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Turnuvada dereceye giren cimnastikçilerin kazanacağı puanın milli takım seçmelerinde önemli rol oynadığı belirtildi.

"OLİMPİYATLARA 5 SPORCU İLE KATILMAYI HEDEFLİYORUZ"

Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin, müsabakaların federasyon tarafından 2019 yılında düzenlenen son turnuva özelliği taşıdığını belirtti. Sezonun son müsabakasına katılım sayısının yüksek olduğuna dikkati çeken Şahin, geleceğin milli takımını oluşturacak küçük sporculara başarı diledi.

Federasyonun hedeflerini de anlatan Şahin, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na milli takımın hazırlık kampı devam ediyor. Artistik cimnastikte 4 sporcu ile olimpiyata katılmayı garantiledik. Ritmik cimnastikte Kamelya Tuncel'in olimpiyat hedefi devam ediyor. Tokyo Olimpiyat Oyunları'na milli takım ve 5 sporcu ile katılmayı hedefliyoruz" dedi.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:07 Kaynak: DHA
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