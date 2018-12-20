Son Dakika Haberleri: Antalya'da Cinayet: 1'i Hamile Kadın, 2 Ölü

Antalya'da Cinayet: 1'i Hamile Kadın, 2 Ölü

1 saat önce

Antalya'da cinayet: 1'i hamile kadın, 2 ölü Araç içinde silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti Hayatını kaybeden kadının 5 aylık hamile olduğu öğrenildiANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı belirtilen Gürbüz Hakkı Yılmaz ile 5 aylık hamile...

Antalya'da cinayet: 1'i hamile kadın, 2 ölü
Araç içinde silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden kadının 5 aylık hamile olduğu öğrenildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı belirtilen Gürbüz Hakkı Yılmaz ile 5 aylık hamile Hatice Bahçecioğlu (33), hafif ticari araçta uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Olay dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serik ilçesi Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Yazır yolu yakınlarından silah sesleri geldiğini duyan çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 07 BJH 69 plakalı hafif ticari araçta Gürbüz Hakkı Yılmaz ile 5 aylık hamile Hatice Bahçecioğlu'nun cansız bedenleriyle karşılaştı.
Yapılan incelemede, araca pompalı tüfekle 3 el ateş açıldığı belirlendi. Gürbüz Hakkı Yılmaz ile Hatice Bahçecioğlu'nun cansız bedenleri, Serik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Hatice Bahçecioğlu'nun 8 ay önce eşinden boşandığı ve Gürbüz Hakkı Yılmaz ile evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi. Gürbüz Hakkı Yılmaz'ın da eşinden ayrıldığı ve golf sahalarında çalıştığı ifade edildi. Hatice Bahçecioğlu'nun eski eşi, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:29 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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