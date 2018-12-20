Antalya'da cinayet: 1'i hamile kadın, 2 ölü

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Florida'da Türk Profesör, 3 Yaşındaki Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti

5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Adana'da Bir Garip Vurulma Hikayesi...askerden İzne Gelen Bir Kişiyi Silah ve Bıçakla Yaraladığı...