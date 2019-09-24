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Antalya'da cinayet

1 saat önce

Antalya'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan Suriye uyruklu kişi, hayatını kaybetti.

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Antalya'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan Suriye uyruklu kişi, hayatını kaybetti.

Muhammet Musa Hüseyin Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde arkadaşı H.H. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede çıkan kavgada, göğsünden bıçaklanan Hüseyin, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan H.H'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Antalya, Suriye, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:20 Kaynak: AA
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