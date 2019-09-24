Antalya'da cinayet
1 saat önce
Antalya'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan Suriye uyruklu kişi, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:20 Kaynak: AA
Antalya'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan Suriye uyruklu kişi, hayatını kaybetti.
Muhammet Musa Hüseyin Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde arkadaşı H.H. ile tartışmaya başladı.
Kısa sürede çıkan kavgada, göğsünden bıçaklanan Hüseyin, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan H.H'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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