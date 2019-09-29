Son Dakika Haberleri: Antalya'da cinayet
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da cinayet

27 dakika önce

Antalya'nın Kepez ilçesinde eniştesi tarafından bıçaklandığı öne sürülen Fas uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Antalya'da cinayet, System.String[]

Antalya'nın Kepez ilçesinde eniştesi tarafından bıçaklandığı öne sürülen Fas uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Teomanpaşa Mahallesi'nde Fas uyruklu Rajae Ait Lhaj ile eniştesi E.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, baldızı Lhaj'ı bıçakla kovalamaya başladı.

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezine kaçan Lhaj, merkezin bahçesinde eniştesi tarafından birçok kez bıçaklandı.

E.K, olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırıldı.

Lhaj, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, E.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya, Kepez, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de eli satırlı bir kadın bir başka kadını rehin almaya çalıştı, o anlar kaydedildi
Baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti Dünyanın en şanssız adamı Bilgisayar korsanları reklam panosunda cinsel içerikli film oynattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 12:09:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]