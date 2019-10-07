Antalya'da cinayet

Antalya'da bir kişi, yaşadığı ailevi problemlerden sorumlu tuttuğu komşusunu silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir ailevi sorunlar yaşayan ve bundan aynı mahalleden komşusu Bayram Kır'ı sorumlu tutan Celil D, evinin bulunduğu Sütçüler Mahallesi 3546. Sokak'ta Kır ile karşılaştı.

Bir süre tartıştıktan sonra Celil D, yanında bulunan tabancayla Kır'a 5 el ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kır, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kır, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Celil D. ise olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki evinde olayda kullandığı silahla yakalandı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde ve evde yapılan incelemelerin ardından Celil D, gözaltına alındı. Bu sırada evde bulunan ve engelli oldukları öğrenilen Celil D'nin iki çocuğu da balkonda bekledi.

Bayram Kır ve Celil D'nin yaklaşık 8 yıldır aynı mahallede komşu oldukları, Celil D'nin eşinin bir süre önce evi terk ettiği öğrenildi.