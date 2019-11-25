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Antalya'da cinayet

6 saat önce

Antalya'da bir eğlence mekanında silahla vurulan Ali Laçin, hayatını kaybetti.

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Antalya'da bir eğlence mekanında silahla vurulan Ali Laçin, hayatını kaybetti.

Döşemealtı ilçesi Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına gelen Ali Laçin, bir süre sonra telefonla konuşmak için dışarıya çıktı. Bu sırada, daha önce Ali Laçin ile aralarında husumet olduğu öğrenilen B.S. ve M.E. de eğlence mekanına geldi.

Laçin ile kapıda karşılaşan B.S. yanında bulunan tabancayla Ali Laçin'e ateş ederek otomobille olay yerinden kaçtı.

Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 acil sağlık ekipleri, başından yaralanan Laçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

B.S. ile M.E. ise bir süre sonra olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzakta polis ekiplerince, kaçtıkları otomobilde yakalandı.

Olay yerinde savcılıkça yapılan incelemenin ardından Laçin'in cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Döşemealtı, Antalya, Laçin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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