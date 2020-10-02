Antalya'da cinayet işledikleri gerekçesiyle aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Çalışma kapsamında Ankara 'nın Çankaya ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 7 yıldır aranan şüpheli N.G. gözaltına alındı. Cinayet işlediği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan D.G. de yakalandı.

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