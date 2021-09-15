Cinayet sanığı iki kardeşin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Antalya'da 15 aydır kayıp olan kişinin cesedinin bazı parçalarının foseptik çukurunda bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanık iki kardeşin yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına sanıklar Mehmet Y. ile kardeşi Oktay Y, koronavirüs testleri pozitif çıktığı için katılmadı. Duruşma salonunda, öldürülen Süleyman Eken'in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen sanık Mehmet Y'nin eşi Pembe Y, olay günü Oktay Y'nin eşini telefonla ısrarla aradığını söyledi.

Kardeşinin yanına giden Mehmet Y'nin bir buçuk saat sonra eve döndüğünü aktaran Pembe Y, eşinin suçsuz olduğuna inandığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Oğlumun mezarının tamamlanmasını istiyorum"

Adliye çıkışında Süleyman Eken'in annesi Sultan Akhan, gazetecilere, oğlunun alacağı olan parayı istediği için öldürüldüğünü iddia etti.

Adalete güvendiğini anlatan Akhan, "Oğlumun vücudunun bazı parçaları eksik, onların bulunmasını ve mezarının tamamlanmasını istiyorum. Sanıklara en ağır cezanın verilmesini bekliyoruz. Anne olarak yüreğim yandı, tek oğlumu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum." dedi.

Ailenin avukatı Hüseyin İlerioğlu ise suçun sabit olduğunu, savcının detaylı bir araştırma yaptığını ve davadan adil bir sonuç çıkacağına inandıklarını dile getirdi.

Olay

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Eken'den haber alamayan annesi 13 Ocak 2020'de kayıp başvurusunda bulunmuş, polis ekipleri Eken'in en son Mehmet Y. ve Oktay Y. kardeşlerle görüştüğünü tespit etmişti. Şüphelilerin Döşemealtı ilçesindeki annelerinin evinin bahçesinde 7 Nisan 2021'de iş makinesiyle yapılan aramada Eken'in parçalanan cesedinin bir kısmı bulunduktan sonra iki kardeş tutuklanmıştı.

İki kardeş hakkında "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.