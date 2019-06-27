Antalya'da cinayet sanığı yakalandı
16 dakika önce
Antalya'da hakkında 57 aranma kaydı ve 20 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:03 Kaynak: AA
'da hakkında 57 aranma kaydı ve 20 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda hakkında "kasten öldürme", "kapkaç" ve "evden hırsızlık" suçlarından 57 aranma kaydı ve 20 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. Kepez
ilçesi Kuzeyyaka Mahallesindeki evinde yakalandı.
Şüpheli G.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
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