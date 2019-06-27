Son Dakika Haberleri: Antalya'da cinayet sanığı yakalandı
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Antalya'da cinayet sanığı yakalandı

16 dakika önce

Antalya'da hakkında 57 aranma kaydı ve 20 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Antalya'da cinayet sanığı yakalandı, System.String[]
Antalya'da hakkında 57 aranma kaydı ve 20 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda hakkında "kasten öldürme", "kapkaç" ve "evden hırsızlık" suçlarından 57 aranma kaydı ve 20 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesindeki evinde yakalandı.
Şüpheli G.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:03 Kaynak: AA
Başsavcı, Antalya, Güncel
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