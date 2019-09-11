Son Dakika Haberleri: Antalya'da cinayet sanığına müebbet hapis cezası
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Antalya'da cinayet sanığına müebbet hapis cezası

20 dakika önce

Antalya'da 15 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 4 ay önce tutuklanan ve yargılaması yapılan sanık, "tasarlayarak öldürmek" suçundan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da cinayet sanığına müebbet hapis cezası, System.String[]

Antalya'da 15 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 4 ay önce tutuklanan ve yargılaması yapılan sanık, "tasarlayarak öldürmek" suçundan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mahmut Yıldız (60), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Mehmet Salih Direkçi'nin yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Yıldız, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kendisine iftira atıldığını savunan Yıldız, "Bana ceza verilecek olunursa sonuçta suçsuzluğum anlaşılınca üzüntü duyacağınızı belirtmek isterim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "tasarlayarak öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Muratpaşa ilçesinde Mehmet Salih Direkçi (29), 21 Ocak 2004'te otomobilinde tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Cinayeti husumet nedeniyle işlediği iddia edilen katil zanlısı Mahmut Yıldız'ın sahte pasaportla Almanya'ya kaçtığı belirlenmişti. Yıldız, yaklaşık 4 ay önce yurda sahte pasaportla girmeye çalıştığı sırada yakalanmış, hakkında "tasarlayarak öldürmek" suçundan dava açılmıştı.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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