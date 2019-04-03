Son Dakika Haberleri: Antalya'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

Antalya'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2017'de yılbaşı gecesi tartıştığı Ramazan Yiğit'i bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Antalya'da yakalandı.

Antalya'da Cinayet Zanlısı Yakalandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2017'de yılbaşı gecesi tartıştığı Ramazan Yiğit'i bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Antalya'da yakalandı.

Müslüm Mert S, Sugözü Caddesi'nde bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılandığı Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2018 yılında müebbet hapis cezası aldı.

Duruşmaya katılmayan zanlı, tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Zeytinköy olarak bilinen bölgede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Müslüm Mert S'nin arandığı tespit edildi.

Alanya Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:03 Kaynak: AA

Alanya, Antalya, Güncel
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