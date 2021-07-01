Antalya'da cinayetten yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tuncay T, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık avukatı Muhammet Çağrı Gökel, duruşmada, Melek İpek davasını örnek göstererek, İpek için verilen kararın bu dava için de verilmesini talep etti.

Melek İpek'in kendisine şiddet uygulayan ve ölümle tehdit eden maktulden kurtulmak için zamanı olduğunu öne süren Gökel, "Bizim olayımızda, müvekkilimizin böyle bir zaman kazanma şansı dahi olmamıştır. Anlık gelişen bir olaydır. Müvekkilim o gün kendisine atılan uçan tekme ile yere düşseydi, belki şu an öldürülmüş ve karşınızda olmayacaktı." şeklinde savunma yaptı.

Sanık son savunmasında, pişman olduğunu, böyle bir olayın yaşanmamasını arzu ettiğini dile getirdi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tuncay T'yi "kasten öldürme" suçundan indirim hükümlerini de uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde 3 Nisan'da meydana gelen olayda, 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde ayakkabı dükkanı bulunan Tuncay T. (38) ile Volkan Işık'ın (28) da içinde bulunduğu grup arasında "ayakkabı meselesi" nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavga sırasında Tuncay T. tarafından bıçaklandığı iddia edilen Işık hayatını kaybetmişti.