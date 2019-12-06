Antalya'da cinsel istismar sanığına elektronik kelepçeli ev hapsi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin mektup bırakarak intihar etmesine ilişkin "nitelikli cinsel istismar" suçundan 14 yıl hapis cezası verilen sanığa ev hapsi verildi.

Yargıtay 14. Ceza Dairesince serbest bırakıldıktan sonra Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemsi'nce yeniden yargılanarak 14. yıl hapis cezası verilen Selahattin S'nin avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.



Değerlendirme sonucu sanık Selahattin S. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

Öte yandan sanığın serbest bırakılması nedeniyle Alanya Adliyesi önünde siyasi parti temsilcilerinin de katılımıyla avukatlar açıklama yaptı.



Alanya ilçesinde 5 Nisan 2017'de 19 yaşındaki Ayşenur G, mektup bırakarak intihar etmişti. Olayla ilgili hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan dava açılan sanık, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesince 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 14. Ceza Dairesince 24 Haziran 2019'da verilen kararda, olayın tek tanığı olan mağdurun intihar etmesi sonucu dinlenemediği, birinci derece tanığın ortadan kalktığı, sanığın suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine hükmedilmişti. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada tutuksuz sanık hakkında 14 yıl hapis cezası verilmiş ve tekrar tutuklanmıştı.