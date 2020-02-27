Antalya'da cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da cinsel saldırıda bulunduğu kadının cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'da cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'da cinsel saldırıda bulunduğu kadının cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kepez ilçesinde 25 Kasım'da polise başvuran Z.Y (21), Göksu Mahallesi'nde kendisini takip eden bir kişinin cinsel saldırıda bulunduğunu ve cep telefonunu gasbettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının Y.E.S olduğunu tespit eden ekipler, kent merkezinde görülen şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:32 Kaynak: AA
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