Antalya'da çıplak dolaşan kadınla ilgili valilik açıklama yaptı: Yüzde 70 zihinsel engelli raporu var

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde bir kadın çırılçıplak dolaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki toplarken Antalya Valiliği konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

HASTANEYE YATIRILDI

Manavgat'ta görüntülenen çıplak kadın olayı ile ilgili yazılı açıklama yapan Antalya Valiliği, görüntülerdeki kadının yüzde 70 zihinsel engelli olduğunu ve hastaneye yatırıldığını belirtti.

GELEN İHABAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın/yayın organlarında yer alan "Manavgat'ta Çıplak Kadın" başlıklı haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 28.05.2022 günü saat 11.30 sıralarında haber merkezine Manavgat Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi Bahçelievler Camii yanında bir kadının kıyafetlerini çıkardığı yönündeihbarın gelmesi üzerine, Şelale Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler tarafından söz konusu adrese hareket edilmiş, burada bulunan 2003 doğumlu M.G. ve öz ablasının oğlu 2018 doğumlu M.D. isimli şahıslar Polis Merkezine götürülmüştür. M.G. isimli şahsın %70 zihinsel engelli raporunun olduğu anlaşılmış, olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile tahkikata başlanılmış ve işlemleri akabinde şahıs hastaneye yatırılmıştır."