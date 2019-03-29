Son Dakika Haberleri: Antalya'da Çıplak Şahıs Şaşkınlığı...çırılçıplak Sokakta Gezen Şahıs, Polis Tarafından Yakalandı

Antalya'da Çıplak Şahıs Şaşkınlığı...çırılçıplak Sokakta Gezen Şahıs, Polis Tarafından Yakalandı

1 saat önce

Antalya'da çıplak şahıs şaşkınlığı Çırılçıplak sokakta gezen şahıs, polis tarafından yakalandıANTALYA - Antalya sokaklarında çıplak gezen bir vatandaş görenleri şaşkına çevirdi.

Antalya'da çıplak şahıs şaşkınlığı
Çırılçıplak sokakta gezen şahıs, polis tarafından yakalandı

ANTALYA - Antalya sokaklarında çıplak gezen bir vatandaş görenleri şaşkına çevirdi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde şahıs, polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.
Antalyalıları şaşkına çeviren olay yaklaşık 10 gün önce Muratpaşa ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde gündüz saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde çırılçıplak dolaşan vatandaşı görenler neye uğradığını şaşırdı. İstifini bozmadan sokakta gezinen şahsı görenler durumu polise bildirdi. Bir vatandaş şahsı yolda yürürken tutmaya çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, kimliği belirsiz şahsı güçlükle ekip otosuna bindirdi.
Ekipler, şahsı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:58 Kaynak: İHA

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