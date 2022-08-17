ÇOCUĞUNU GÖRMEYE GİTTİ, ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİ BAŞINDAN VURDU - Son Dakika
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ÇOCUĞUNU GÖRMEYE GİTTİ, ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİ BAŞINDAN VURDU

17.08.2022 15:49

ANTALYA'da, çocuğunu görmek için eski eşi L.A.'nın evine gidip, içeri balkondan girmeye çalışan Mehmet Ali Gilik, kadının erkek arkadaşı Veli D. tarafından av tüfeği ile başından vuruldu.

ANTALYA'da, çocuğunu görmek için eski eşi L.A.'nın evine gidip, içeri balkondan girmeye çalışan Mehmet Ali Gilik, kadının erkek arkadaşı Veli D. tarafından av tüfeği ile başından vuruldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Apartmanın giriş katında oturan eski eşi L.A.'nın yanında kalan çocuğunu görmeye giden Mehmet Ali Gilik, iddiaya göre, dairenin balkonundan içeri girmeye çalıştı. Bu sırada L.A., cep telefonu ile erkek arkadaşından yardım istedi. Av tüfeği ile adrese gelen Veli D., Gilik'e ateş etti. Başından vurulan Gilik, çevredekilerin yardımıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahale sonrası Gilik, Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri de Veli D.'yi gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇOCUĞUNU GÖRMEYE GİTTİ, ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİ BAŞINDAN VURDU - Son Dakika

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