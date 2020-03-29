Son Dakika › Güncel › Antalya'da çocuk korosundan 'evde kal' mesajı - Son Dakika
Antalya'da çocuk korosundan "evde kal" mesajı
6 saat önce
Manavgat ilçesinde Çocuk Korosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek için Michael Jackson'un "We Are The World" şarkısının uyarlamasını evlerinden seslendirerek "Yarınlarımız için evde kal" mesajı verdi.
Manavgat ilçesinde Çocuk Korosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek için Michael Jackson'un "We Are The World" şarkısının uyarlamasını evlerinden seslendirerek "Yarınlarımız için evde kal" mesajı verdi.
Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu'nun 7-14 yaş arası koristleri, koronavirüsle mücadeleye destek için kameraların karşısına geçti.
Koro Şefi Müzisyen Tayfun Yılmaz'ın önderliğinde organize olan koro elamanı 45 çocuk, evlerinde Micheal Jackson'un "We Are The World" şarkısını seslendirdi.
"Yarınlarımız için evde kal" mesajının verildiği video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:36 Kaynak: AA
Son Dakika ABD'de korona virüsünden üçüncü Türk hayatını kaybetti Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı