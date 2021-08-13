Üye Girişi
Antalya'da çocuk parkında pitbull dehşeti: 55 yaşındaki kadının burnu koptu - Son Dakika

Antalya'da çocuk parkında pitbull dehşeti: 55 yaşındaki kadının burnu koptu

13.08.2021 18:48

Antalya'da çocuk parkında pitbull dehşeti: 55 yaşındaki kadının burnu koptu Antalya'da 6 yaşındaki çocuğu ile parka gelen 55 yaşındaki kadın, iddiaya göre sahipli olan 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Antalya'da çocuk parkında pitbull dehşeti: 55 yaşındaki kadının burnu koptu

ANTALYA - Antalya'da 6 yaşındaki çocuğu ile parka gelen 55 yaşındaki kadın, iddiaya göre sahipli olan 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Canını zor kurtaran kadının, burnunun uç kısmı koparken, alnında ve saç derisinde yumuşak doku kaybı meydana geldi. Eşini olay yerinde kanlar içerisinde gören Erdal Karakuloğlu, "Dehşet anlarına son anda yetiştim. Evde uzanıyordum. Eşimin bağırtısını duydum. 'Erdal, Erdal' diye bağırdı. Anında aşağı indim. Baktım her yanı kan revan içerisinde. Burnu parçalanmış, sallanıyordu" dedi.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 3827 Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında 11 Ağustos Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 civarında komşuları ve çocuğu ile birlikle parka inen Sultan Karakuloğlu (55), çocuğunu bisiklete bindirdikten sonra eve gitmek için ayağa kalktığında takılarak yere düştü. İddiaya göre kadın, yere düştüğü esnada, parkta bulunan H.K. ve Karakuloğlu'nun önceden tasma takılması için sahibine uyarıda bulunduğu 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Eşinin yardım çığlıklarını duyan kocası Erdal Karakuloğlu, hemen parka indi. Çevredekilerinde yardımı ile eşini köpeklerden kurtaran adam, soluğu hastanede aldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Karakuloğlu'nun alnında 2-3 santim boyutunda, saç derisinde çok sayıda ve burnunda 3-4 santim boyutunda yumuşak doku kaybı olduğu belirlendi. Talihsiz kadının, yüzünün eski haline dönebilmesi için estetik ameliyatı olması gerektiği öğrenilirken olayın ardından çift pitbull köpeklerin sahibi H.K.'den şikayetçi oldu.

"Abla bir şey olmaz dedi"

Köpeklerin saldırısına uğradığını iddia eden Sultan Karakuloğlu, "Arkadaşlar ve çocuklarımızla hep beraber parkta gittik. Çocuklar parkta oyun oynuyordu. Çocuğumu bisiklete bindiriyordum. Tam kalkıyorduk, köpekler ve sahipleri geldi. Biri sağımdan diğeri solumdan geçti. Köpeklerden korktuğumu ve tasma takmaları gerektiğini söyledim. Aylar öncede uyarmıştım onları, hep tasmasız geziyorlar. 'Abla bir şey olmaz' dedi bana. Tam kalktım, bir çukur vardı oraya takıldı ayak parmağım. Düşer düşmez adam kafamı ayaklarının arasına aldı. Köpeklerin bana koştuğunu gördüm. Biri sağımdan diğeri solumdan geldi. Kafamı sakladım. Ben kalkmaya çalışıyorum, adamda köpekleri engellemeye çalışıyor. Köpekleri çekiyor. Kafamı eğdiğim anda köpek beni ısırdı. Burnumun yarısı koptu. Yıllarca iz kalacakmış. Kafam köpek ısırığı dolu. Saçlarımı da kestirdim. Estetik ameliyat olacağım. Estetik olsam da ömür boyu iz kalacakmış. Şikayetçi oldum" diye konuştu.

"Eşim çırpınıyordu"

Sultan Karakuloğlu'nun eşi Erdal Karakuloğlu, "Dehşet anlarına son anda yetiştim. Evde uzanıyordum. Eşimin bağırtısını duydum. 'Erdal, Erdal' diye bağırdı. Anında aşağı indim. Baktım her yanı kan revan içerisinde. Burnu parçalanmış, sallanıyordu. Adamda köpeğini yanında tutuyordu. Pitbull cinsi bir köpekti. Bu kadının hali ne böyle dedim. 'Bir şey yok' dedi. Kadının burnu kopmuş, suratı parçalanmış dedim. Köpeğine tasma taksan kimse sana karışmaz ki. Herkes köpeğini gezdiriyor ama tasmalı. Eşim düşünce, başını ayaklarının arasına almış. Onun yerine köpeğine müdahale etseydi, bağırsaydı. Kadını resmen ısıttırmış. Çırpınıyordu eşim, burnunu resmen ısırmış. Eşimi daha sonra hemen acile götürdüm. Muayenesini yapıp, aşı vurdular" şeklinde konuştu.

Antalya'da çocuk parkında pitbull dehşeti: 55 yaşındaki kadının burnu koptu
Antalya'da çocuk parkında pitbull dehşeti: 55 yaşındaki kadının burnu koptu
Antalya'da çocuk parkında pitbull dehşeti: 55 yaşındaki kadının burnu koptu
Antalya'da çocuk parkında pitbull dehşeti: 55 yaşındaki kadının burnu koptu

Erdal Erdal, Estetik, Antalya, Pitbull, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da çocuk parkında pitbull dehşeti: 55 yaşındaki kadının burnu koptu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 21 bin 372 yeni vaka tespit edildi 19:29 Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 21 bin 372 yeni vaka tespit edildi Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı 18:56 Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı Sesi bile titremedi! Kadın spiker canlı yayında kendisine yönelik ölüm tehdidini izleyicilere sundu 18:32 Sesi bile titremedi! Kadın spiker canlı yayında kendisine yönelik ölüm tehdidini izleyicilere sundu
Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur birbirini sildi! Hızlı başlayan aşk çabuk bitti 18:13 Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur birbirini sildi! Hızlı başlayan aşk çabuk bitti Parkta pitbull dehşeti! Kadının burnunun ucunu kopardı, ortalık kan gölüne döndü 18:08 Parkta pitbull dehşeti! Kadının burnunun ucunu kopardı, ortalık kan gölüne döndü Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış 17:48 Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş 17:14 Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı 16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı

Son Dakika Haberleri
18:01 Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi
17:48 Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış
17:45 Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı
17:22 Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular
17:21 Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı
17:14 Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı
Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz! Sezonun açılış maçında ilk 11'ler belli oldu Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz! Sezonun açılış maçında ilk 11'ler belli oldu         
19:30
Golcü transferi gecikince Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı! Ali Koç'a tepki yağıyor Golcü transferi gecikince Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı! Ali Koç'a tepki yağıyor         
19:26
Bahçeli'den Altındağ'daki olaylarla ilgili dikkat çeken çıkış: Ülkemiz ciddi risk altında Bahçeli'den Altındağ'daki olaylarla ilgili dikkat çeken çıkış: Ülkemiz ciddi risk altında         
18:53
Cin çıkarma vaadiyle kadınları taciz eden ve ilişkiye zorlayan sözde hoca tutuklandı Cin çıkarma vaadiyle kadınları taciz eden ve ilişkiye zorlayan sözde hoca tutuklandı         
18:16
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi         
18:10
Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi         
18:02
Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı         
17:46
500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti         
16:56
CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor         
16:18
5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti         
15:33
Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı         
15:03
Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi         
14:50
Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık         
14:49
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 19:59:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da çocuk parkında pitbull dehşeti: 55 yaşındaki kadının burnu koptu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement