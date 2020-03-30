Antalya'da çocuk pazarcılar iş başında - Son Dakika

TÜRKİYE'da, koronavirüs önlemleri kapsamında, birçok ilde çocukların pazar ve market yerlerine alınması yasaklanırken, Antalya pazarlarında ise çocukların çalışması dikkat çekti.

İstanbul ve Ankara'da, valilik kararıyla vatandaşların çocuklarıyla beraber pazar ve market yerlerine girişi yasaklandı. Antalya'da böyle bir sınırlamanın henüz gelmemesine rağmen vatandaşın bu kurala uyduğu gözlenirken, pazarda çalıştırılan küçük çocuklar ise pes dedirtti. Bazıları ürünleri poşetleyerek müşterilere verirken, bazıları ise meyve ve sebzeleri temizleyerek, ailesine yardım etti.

YASAK GELİRSE EVDE DURACAK

Pazarda tezgah başında duran Mustafa Çamlı (13), salgından dolayı büyük illerde pazara girişlerin yasaklandığını yeni duyduğunu belirtti. Fuat Tuğrul (13) ise maydanoz sattığını ve ev bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi. Tuğrul, "Babam hasta, ben çalışıyorum o yüzden evi geçindiriyorum" dedi.

Yanında yeğeni çalışan pazarcı İsmail Tuğrul ise "Burada henüz bir yasak yok, o yüzden yanımızda olmasını istedik. Yasak çıkarsa gelmeyecek ve evde duracak" diye konuştu.

VATANDAŞIN SEÇME ISRARI

Vatandaşların pazar yerlerine eldiven ve maskeyle geldikleri, alışverişlerini hızlıca yaptıktan sonra evlerine döndüğü gözlendi. Pazar esnafı da alınan tedbirlere uymaya çalışırken, bazı vatandaşların meyve ve sebzeleri ısrarla seçmek istemesine tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ısrarla ürünleri seçerek poşetlerine doldurdu.

GİYİM TEZGAHLARI AÇILMADI

Pazar yerlerinde daha önce İçişleri Bakanlığı'nın, tedbirler kapsamında semt pazarlarında giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyeceğini duyurmasının ardından Antalya'daki pazarlarda bu tarz ürünler satanlar stant açmadı.