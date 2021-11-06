Antalya'da çocuk sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika

Yaralanan Polat Çelik ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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