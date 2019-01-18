Antalya'da Çocuklar Bahar ve Karne Sevincini Birlikte Yaşadı

Türkiye'nin bir çok yerinde kara kış kendini gösterirken, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tarlalar çiçek açtı.

Türkiye'nin bir çok yerinde kara kış kendini gösterirken, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tarlalar çiçek açtı.



Son haftalarda metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düşen Gazipaşa'da son iki gün güneş kendini gösterdi. Güneşin ısıttığı tarlalar ise rengarenk çiçeklerle doldu. Hava sıcaklığının 18-20 dereceyi bulduğu Gazipaşa'da karne alan ortaokul öğrencileri, karne sevincini çiçek dolu tarlalarda çiçek toplayarak yaşadı.



Çiçek toplayan çocuklar bir yandan oynadı, bir yandan da şarkılar söyledi.



Çiçek toplayan Nehir Yılmaz adlı öğrenci karne sevincini çiçek tarlasında yaşadıklarını söyleyerek, "Bugün karne aldık, karnelerimizi de çok iyi. Karne aldıktan sonra çiçek toplamaya geldik. Türkiye'nin pekçok yeri kar altındayken biz burada çiçek topladığımız için çok şanslıyız" dedi. - ANTALYA

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