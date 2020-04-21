Antalya'da çocuklar evde kalıp kitap okuyarak hediye kazandı - Son Dakika

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evde kaldıkları için sıkılan çocuklara yönelik sosyal medya üzerinden başlattığı "Kitap okuyun hediyeyi kapın" kampanyasında hak kazanan çocuklara hediyeleri ulaştırılmaya başlandı.

Vali Karaloğlu tarafından sosyal medya üzerinden 10 yaş ve altı çocuklara yönelik başlatılan kampanyada, evde kaldıkları süreçte kitap okuyan ve okudukları kitabın özetini anlattıkları videoyu sosyal medya üzerinden ulaştıran ilk 100 çocuğa "Kuş-Bu Eğitici Oyun Seti" hediye olarak gönderildi.

Kampanyaya kısa süre içerisinde yoğun bir katılımın olduğunu belirten Karaloğlu, "Çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Kampanyayı başlattığımız andan itibaren, yüzlerce çocuğumuzdan video geldi ve keyifle oturup hikayelerini dinledik. İlk 100 çocuğumuzun hediyelerini gönderdik. Vefa Sosyal Destek Gruplarımız en kısa süre içerisinde adreslerine teslim edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hediye kolilerine Karaloğlu'nun çocuklara ve ailelerine yönelik evde kalma çağrısının bulunduğu mektup da konuldu.

Mektupta da çocukların okul ve arkadaşlarını özlediğinin bilincinde olduklarını ve çocukların sıkıntılarını bir nebze gidermek amacıyla bir kampanya düzenledikleri ifadelerine yer veren Karaloğlu, bir süre daha evde kalmalarını istediği çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.