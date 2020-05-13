Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu - Son Dakika

Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu

6 saat önce

ANTALYA'da, 0-14 yaş arasına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasıyla, çocuklar park ve bahçeleri doldurdu.

Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu, System.String[]

ANTALYA'da, 0-14 yaş arasına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasıyla, çocuklar park ve bahçeleri doldurdu. Güneşli havanın tadını çıkaran çocuklar, doyasıya oyun oynayıp, bisiklete bindi.

Koronavirüsle mücadelede getirilen kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 2 aydır evlerinde olan çocuklar, kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte bugün ilk kez sokağa adım attı. Sokağa çıkma izni bulunan 14 yaş ve altı çocuklar, meydanları ve yeşil alanları doldurdu.

Anne ve babalarıyla birlikte 4 saatliğine dışarı çıkan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Mahalle aralarındaki parkları dolduran çocuklar salıncakta sallandı, bisiklete bindi. Çocukların oyun alanları çevresinde devriye görevi yapan polisler de aileleri ve çocukları maske takmaları konusunda sık sık uyardı.

Kızıyla birlikte sabah erken kalktığını ve hızla kahvaltılarını yaptıklarını anlatan Canan Yılmaz, "Sosyal mesafemize dikkat ederek oyun oynuyoruz. Henüz salgın geçmiş değil, dikkati elden bırakmamak lazım. Biraz açık havada oynayıp evimize geri döneceğiz" dedi. Annesiyle birlikte 4 saatlik sokak iznini değerlendiren 12 yaşındaki Zehra Naz Yılmaz, "Evde olmak çok sıkıcı. Daralıyorum, yapacak bir şey de yok. Bugün hava çok güzel, buraya çıkmak çok güzel geldi. Çok mutluyum" dedi. İki çocuğu ve eşiyle birlikte parka inen Ali Bey, küçük kızını bisikletinin arkasındaki çocuk selesinde gezdirdi. Kızıyla birlikte park turu yapan Bey, "Çocuklarım yaklaşık iki aydır evde. Bugünkü izin saatini en güzel şekilde geçirmek istedik. Bu imkanların çoğalmasını, salgının bir an önce bitmesini istiyoruz" diye konuştu.

KORONAVİRÜSLE ÖN SAFTA SAVAŞTI, KIZIYLA ZAMAN GEÇİRDİ

Kepez Devlet Hastanesi Acil Servis Hekimi Adem Demirel, koronavirüs salgınında aktif görevde olduğunu kaydetti. Eşi ve kızıyla birlikte Falez Park'ta bisiklete binip zaman geçiren Demirel, "Bugün ailecek 4 saatin tadını doyasıya çıkaracağız. Aynı zamanda evde kalmaya devam edeceğiz. Sınırlı günlerde hayatımızı normalleştirmeye çalışıyoruz. Koronavirüsle mücadelemiz sırasında ailemi göremediğim zamanlar oldu. Nöbetlerimin ardından eve uğrayamadığım günler yaşadım. Hastalığa yakalanan arkadaşlarımız oldu. Allah'ın izniyle hepsini atlattık. Vaka sayılarımız düşüşe geçti, umarım her şey güzel olacak. Bu süreçte evde kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ÇOCUKLARA RÜZGAR GÜLLERİ

Muratpaşa Belediyesi ise 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen çocukları, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda rüzgar gülleriyle karşıladı. Saatin 11.00'i göstermesiyle Atatürk Kent Meydanı'na aileleriyle birlikte gelen çocuklar, patenleri, bisikletleriyle meydanı doldurdu. Bazı semtlerdeki kapalı pazar alanları da çocukların oyun alanı oldu. Bisikletlerini alan çocuklar, geniş pazar alanında doyasıya pedal çevirip, güzel havanın keyfini çıkardı.

SERİK'TE PARKLAR DOLDU

Serik ilçesinde de 0-14 yaş altı çocuklar yaklaşık 2 ay aradan sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklar anne ve babalarıyla parklara koşarken, oyun gruplarında yer yer sıra oluştu. Parklara gelen ailelerin çoğunluğu sosyal mesafe kurallarına uyup, maske taktı.

Çocuklarını uzunca bir aradan sonra sokağa çıkaran veliler, "Çocuklarımız evlerde çok bunalmışlardı. Biraz değişiklik olması, enerji ve streslerini atmaları için çocuklarımızı parka getirdik. Çocuklarımıza bu imkanı sağladığı için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Diğer taraftan Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sabahın erken saatlerinde çocukların oynayabileceği parklar ve oyuncakları dezenfekte etti.


serik, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 02:47 Kaynak: DHA


Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak         
20:56
Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı         
20:11
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi         
19:54
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu         
19:52
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü         
19:41
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında         
19:28
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak         
19:24
Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'e fark attı Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'e fark attı         
19:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum         
19:05
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi         
19:02
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı         
18:44
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi         
18:38
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor         
18:31
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız         
18:28
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum         
18:21
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı         
18:15
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir         
18:09
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
18:02
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
17:58
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır         
17:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor         
17:55
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor         
17:35
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü         
17:23
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte         
17:22
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti         
17:20
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi         
17:20
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor         
17:10
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir         
17:06
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi         
17:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 21:10:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]