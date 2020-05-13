Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu (2) - Son Dakika

SERİK'TE DE PARKLAR DOLDU

Serik ilçesinde de 0-14 yaş altı çocuklar yaklaşık 2 ay aradan sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklar anne ve babalarıyla parklara koşarken, oyun gruplarında yer yer sıra oluştu. Parklara gelen ailelerin çoğunluğu sosyal mesafe kurallarına uyup, maske taktı.

Çocuklarını uzunca bir aradan sonra sokağa çıkaran veliler, "Çocuklarımız evlerde çok bunalmışlardı. Biraz değişiklik olması, enerji ve streslerini atmaları için çocuklarımızı parka getirdik. Çocuklarımıza bu imkanı sağladığı için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Diğer taraftan Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sabahın erken saatlerinde çocukların oynayacağı parklar ve oyuncakları dezenfekte etti.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),