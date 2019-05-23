Son Dakika Haberleri: Antalya'da çocuklar süs havuzu sezonunu açtı

Antalya'da çocuklar süs havuzu sezonunu açtı

10 saat önce

Antalya'da çocuklar süs havuzu sezonunu açtıANTALYA - Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'da, çocuklar parklardaki süs havuzlarına girerek serinledi.

Antalya'da çocuklar süs havuzu sezonunu açtı
ANTALYA - Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'da, çocuklar parklardaki süs havuzlarına girerek serinledi.
Antalya'da hava sıcaklığının 27 dereye ulaşmasının ardından sıcaktan bunalan çocuklar, çareyi süs havuzlarına girmekte buldu. Tehlike ve suyun hijyenine aldırış etmeyen 3 çocuk, Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çallı Parkı'ndaki süs havuzuna girerek serinledi.
Derinliği yarım metre olan havuzda birbirleriyle şakalaşan çocuklar, serinledikten sonra kıyafetlerini giyerek parktan ayrıldı.
Antalya'da çocuklar süs havuzu sezonunu açtı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:34 Kaynak: İHA
Antalya, Genel
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