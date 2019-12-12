Antalya'da çocuklara trafik eğitimi verilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da çocuklara trafik eğitimi verilecek - Son Dakika

Antalya'da çocuklara trafik eğitimi verilecek

6 saat önce

Antalya'da Mobil Trafik Eğitimi Tırı'nda çocuklara eğitim verilecek.

Antalya'da çocuklara trafik eğitimi verilecek, System.String[]

Antalya'da Mobil Trafik Eğitimi Tırı'nda çocuklara eğitim verilecek.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından eğitim işbirliği protokolü ile hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı", 81 ilde 40 bin ilkokulda eğitim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye eğitim vermeyi amaçlıyor.

Bu doğrultuda Antalya'da yarın ve cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklara trafik eğitimi verilecek. Eğitime isteyen tüm çocukların katılabilecek.

Süleyman Soylu, Ziya Selçuk, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:00 Kaynak: AA
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