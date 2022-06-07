Antalya'da çocuklardan yürek ısıtan davranış - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da çocuklardan yürek ısıtan davranış

07.06.2022 00:57
Antalya'da çocuklardan yürek ısıtan davranış

Antalya'nın Serik ilçesinde bir dereye düşüp mahsur kalan yavru köpeği, çocuklar kendi imkanlarıyla kurtardı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir dereye düşüp mahsur kalan yavru köpeği, çocuklar kendi imkanlarıyla kurtardı. Yaptıkları davranışın tehlikeli olduğunu söyleyen çocuk, "Orada kalırsa ölebileceğini düşündüm ve kurtardım" diye konuştular.

Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde etrafı tel çitlerle çevrili olan ve yaklaşık 5 metre derinliğindeki dereye girip çıkamayan köpeği kurtaran çocukların bu davranışı yürekleri ısıttı. Olay anında köpeğin ölebileceğini düşündüğünü bu yüzden telden atladığını belirten 11 yaşındaki Polat Güney, "Köpek zıplayınca onu gördüm. Telden atladım, gittim aldım kucağıma ve çıkardım. Yaptığım tehlikeli bir hareketti ama onunki de bir can. Onu görmezlikten gelmek günah. Orada kalırsa ölebileceğini düşündüm ve çıkardım" diye konuştu. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Güneş Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümde bloklar yükseliyor Güneş Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümde bloklar yükseliyor Antalya'da ırmağa giren DPÜ öğrencisi boğularak hayatını kaybetti Antalya'da ırmağa giren DPÜ öğrencisi boğularak hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Boğazkent, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da çocuklardan yürek ısıtan davranış - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:00 Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti
00:47 Tansu Çiller'den 6'lı masa eleştirisi: Bütün bunlar beni dehşete düşürüyor
00:26 Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
00:09 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalı
23:42 Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 07:08:29. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da çocuklardan yürek ısıtan davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement