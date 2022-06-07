Antalya'da çocuklardan yürek ısıtan davranış

Antalya'nın Serik ilçesinde bir dereye düşüp mahsur kalan yavru köpeği, çocuklar kendi imkanlarıyla kurtardı. Yaptıkları davranışın tehlikeli olduğunu söyleyen çocuk, "Orada kalırsa ölebileceğini düşündüm ve kurtardım" diye konuştular.

Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde etrafı tel çitlerle çevrili olan ve yaklaşık 5 metre derinliğindeki dereye girip çıkamayan köpeği kurtaran çocukların bu davranışı yürekleri ısıttı. Olay anında köpeğin ölebileceğini düşündüğünü bu yüzden telden atladığını belirten 11 yaşındaki Polat Güney, "Köpek zıplayınca onu gördüm. Telden atladım, gittim aldım kucağıma ve çıkardım. Yaptığım tehlikeli bir hareketti ama onunki de bir can. Onu görmezlikten gelmek günah. Orada kalırsa ölebileceğini düşündüm ve çıkardım" diye konuştu. - ANTALYA