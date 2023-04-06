Sobanın üzerine koyulan çakmak bomba gibi patladı! Yangın, 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı - Son Dakika
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Sobanın üzerine koyulan çakmak bomba gibi patladı! Yangın, 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı

06.04.2023 17:21
Sobanın üzerine koyulan çakmak bomba gibi patladı! Yangın, 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aileleri serada çalıştığı esnada evde bırakılan çocukların çakmakla oynadığı oyun yangına neden oldu. Alevlerin arasında kalan 2 çocuktan 1 yaşındaki yabancı uyruklu Büşra Hammud, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yangının, çocukların oynadıkları çakmağı sobanın üzerine koyması ve bu çakmağın patlaması sonucu çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Taşağıl Mahallesi, Karataşlar mevkiinde bulunan serada çalışan yabancı uyruklu Hüsam Hammud ve Muhammed Hammud seraya çalışmaya gitti. Bu sırada ikamet ettikleri seranın yanında bulunan 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler tarafından söndürülürken İslam Hammud (2) ve Büşra Hammud (1) isimli kız çocukları yaralandı.

1 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı çocuklar 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla önce Serik Devlet Hastanesine ardından da özel bir hastaneye sevk edildi. 1 yaşındaki Büşra Hammud hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Çocukların sobanın üstüne koyduğu çakmak patladı! Yangında 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SOBANIN ÜZERİNE ÇAKMAK KOYMUŞLAR

Yangının çocukların oynadıkları çakmağı yanmakta olan sobanın üzerine komaları ve çakmağın patlaması sonucunda çıktığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sobanın üzerine koyulan çakmak bomba gibi patladı! Yangın, 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sobanın üzerine koyulan çakmak bomba gibi patladı! Yangın, 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı - Son Dakika
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