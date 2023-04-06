Sobanın üzerine koyulan çakmak bomba gibi patladı! Yangın, 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı

Taşağıl Mahallesi, Karataşlar mevkiinde bulunan serada çalışan yabancı uyruklu Hüsam Hammud ve Muhammed Hammud seraya çalışmaya gitti. Bu sırada ikamet ettikleri seranın yanında bulunan 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler tarafından söndürülürken İslam Hammud (2) ve Büşra Hammud (1) isimli kız çocukları yaralandı.

1 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı çocuklar 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla önce Serik Devlet Hastanesine ardından da özel bir hastaneye sevk edildi. 1 yaşındaki Büşra Hammud hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SOBANIN ÜZERİNE ÇAKMAK KOYMUŞLAR

Yangının çocukların oynadıkları çakmağı yanmakta olan sobanın üzerine komaları ve çakmağın patlaması sonucunda çıktığı bildirildi.