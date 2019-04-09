Son Dakika Haberleri: Antalya'da Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Yapıldı

Antalya'da Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Yapıldı

1 saat önce

Antalya'da, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan okul ve çevreleri ile yakınlarındaki park, bahçe gibi yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Antalya'da Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Yapıldı, System.String[]
Antalya'da, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan okul ve çevreleri ile yakınlarındaki park, bahçe gibi yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Çocukların korunmasına yönelik okullar çevresinde yapılan denetim uygulamasında; 15 okul çevresinde faaliyet gösteren internet salonu, kafe ve parklar denetlendi. Okul çevresinde park, bahçe vb. yerlerde 92 şahıs incelendi, 1 şahsa yoklama kaçağı olması nedeniyle gerekli tebligat yapıldı. Trafik yönünden ise 26 adet araç incelendi. 3 motoksiklet sürücüsüne "Kask Takmamak" konusunda toplam 324 TL, 1 motosiklet sürücüsüne ise "Ehliyetsiz araç kullanmak ve araç sigortası olmamak" konusunda 4 bin 14 TL olmak üzere toplam 4 bin 468 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:31 Kaynak: İHA
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa
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