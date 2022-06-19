Çocukların sus havuzunda tehlikeli serinliği - Son Dakika
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Çocukların sus havuzunda tehlikeli serinliği

19.06.2022 15:41

Çocukların sus havuzunda tehlikeli serinliği Sıcak havadan bunalan çocuklar sus havuzuna koşarak, yarım metre derinliğindeki havuza atladı Antalya'da okulların kapanması ile birlikte sıcak havalarda serinlemek isteyen çocuklar, parkların içerisinde bulunan sus havuzlarına akın etti.

Çocukların sus havuzunda tehlikeli serinliği

Sıcak havadan bunalan çocuklar sus havuzuna koşarak, yarım metre derinliğindeki havuza atladı

ANTALYA - Antalya'da okulların kapanması ile birlikte sıcak havalarda serinlemek isteyen çocuklar, parkların içerisinde bulunan sus havuzlarına akın etti. Uyarıları dikkate almayan çocuklar yarım metre derinliğindeki havuza tehlikeli atlayışlar da gerçekleştirdi.

Antalya'da Haziran ayında sıcak havadan bunalan bazı çocuklar, denize gitmek yerine parklardaki süs havuzlarında serinlemeyi tercih etti. Kentte hava sıcaklığı 28 derece, nem oranıysa yüzde 69 olarak ölçülürken, Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesindeki Tarık Akan Parkı'na gelen ve yaşları 10-12 arasında değişen çocuklar, kıyafetlerini çıkarıp süs havuzuna girdi. Hijyenik olmayan havuzda uzun süre yüzen çocuklar, akrobatik atlayışlar gerçekleştirdi.

Uyarı levhasını dikkate almadılar

Çocuklar, süs havuzunun hemen yanındaki 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı uyarı levhasını dikkate almayarak sus amaçlı havuzun içerisine yapılan gemi iskeletinin üzerine çıkarak yarım metre derinliğindeki havuza atladı. Denize uzak olduğu için gidemediklerini belirten 13 yaşındaki Doğukan Tuzun, çocuklar için park içerisine havuz yapılmasını istedi.

Bir süre daha havuzda serinleyen çocuklar, ardından kıyafetlerini giyip parkta oynamaya devam etti.

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların sus havuzunda tehlikeli serinliği - Son Dakika

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