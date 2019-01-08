Antalya
'da "Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" kapsamında 54 okul çevresi ile 148 park ve bahçede çevresinde 490 kişi sorgulandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018/2019 eğitim ve öğretim dönemi ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin zararlı etkilerden uzak tutulması, yeni eğitim ve öğretim döneminde okulların ve çevrelerinin güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla denetimler yapıldı.
54 okul ile 148 park ve bahçe çevresinde Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Aksu
, Döşemealtı
, Kepez
, Konyaaltı
ve Muratpaşa
İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince "Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" yapıldı.
490 kişi incelendi
Yapılan uygulamada, 6 internet salonu, 2 kafe/kahvehane ve 2 büfe denetlendi. Denetimlerde 490 kişi incelenirken, 1 kişiye yoklama kaçağı olması nedeni ile gerekli tebligat yapılarak serbest bırakıldı.
1 kişi de çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ile yakalanarak adli işlem yapıldı.
Ayrıca trafik yönünden 15 araç incelendi, 2 araç sürücüsüne 470 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA