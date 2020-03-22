Antalya'da çöplük alanda yangın - Son Dakika

Antalya'da çöplük alanda yangın çıktı.

Ünsal Mahallesi 5108 sokak üzerindeki çöplük alanın iki ayrı ucunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında, 3 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.