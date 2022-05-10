Antalya'da çöplükte bebek cesedi bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde çöplükte bebek cesedi bulundu.

Türkler Mahallesi'nde, Alanya Türkler Entegre Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde çöp ayrıştırma işlemleri sırasında işçiler yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu fark etti.

Durum, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Kimliği tespit edilemeyen bebek için Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde inceleme yapıldı.

Bebeğin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.