Antalya'da Cuma Namazı Çıkışı Yeni Zelanda'daki Saldırı Kınandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya İl Temsilciliği Yeni Zelanda'daki 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya İl Temsilciliği Yeni Zelanda'daki 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.



Akdeniz Üniversitesi Camii'nde cuma namazı sonrasında yapılan basın açıklamasında konuşan TÜGVA İl Başkan Yardımcısı Kürşat Kaya ezanı, inananlara, kula kulluk etmeye yeltenmeyi aklının ucundan dahi geçirmeden evvel devreye girerek, haklı oldukları takdirde onlara tüm dünyayı karşılarına alacak gücü bahşeden çağrı olarak tanımladı.



Ezanın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunun altını çizen Kaya, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen feminist gece yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere asla kabul edilebilir değildir. Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yoktur" dedi.



"İsrail'e tepki"



Mescid-i Aksa'da ezanın okunmadığını üzüntüyle öğrendiklerini anımsatan Kürşat Kaya, "Ardından, bebek katili Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi, öfkemizi körükledi. Eli kanlı İsrail'in bu pervasız tutumunun diplomatik ve sosyal açılardan karşılığı elbet olacaktır. Bu adımların kararlılıkla atılması hususunda devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Göz bebeğimiz Mescid-i Aksa'mızın durumunu da yakından takip ediyor, atılan her bir taşın evvelinde ve sonrasında o ruhu iliklerimize dek hissediyoruz" diye konuştu.



Saldırıyı lanetledi



Bu sabah bir acı haberle daha sarsıldıklarını dile getiren Kaya, "Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah Teala'dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

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