Antalya'da Cuma namazında camiler doldu taştı - Son Dakika
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Antalya'da Cuma namazında camiler doldu taştı

48 dakika önce

Antalya'da Cuma namazında camiler doldu taştı Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip korona virüs (Kovid-19) uyarısına rağmen Antalya'da vatandaşlar Cuma namazında camilerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da Cuma namazında camiler doldu taştı

ANTALYA - Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip korona virüs (Kovid-19) uyarısına rağmen Antalya'da vatandaşlar Cuma namazında camilerde yoğunluk oluşturdu.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de iki vakanın ortaya çıktığı korona virüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Cuma namazı ile ilgili açıklama yapıldı. Din İşleri Yüksek Kurulu korona virüs nedeniyle yaptığı açıklamada, korona virüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağının altı çizilirken, Cuma namazını ise evlerinde kılmaları önerilmişti. Bu öneriye rağmen Antalya'da vatandaşlar Cuma namazında camiye akın etti. Kent merkezindeki tarihi Muratpaşa Cami'de cemaatle doldu taştı. Caminin içinde yer bulamayan vatandaşlar, bahçeye serdikleri kilim ve karton parçaları üzerinde namaz kıldı. Cami girişinde "Dünyadaki salgın hastalık nedeniyle camimizde ve çevremizde musafaha ve tokalaşmaya lütfen ara verelim" yazısı dikkat çekti.

Öte yandan camiye gelen çok az kişinin maske taktığı görüldü.

İl Müftüsü Osman Artan, tarafından kıldırılan Cuma namazında, verilen vaaz ve hutbede korona virüs noktasında uyarılarda bulunuldu.

"Dikkatli olacağız"

Cami cemaatinden Niyazi Yüksel, "Takdiri ilahi neyse odur. Yapacak bir ey yok. Allah hayırlısını versin. Hiç çekinmeden camiye geldik. Hiçbir korkum yok. Neden korkacağız ki. Ama dikkatli olacağız önemli olan bu. Temizliğe çok dikkate diyoruz. Zaten 5 vakit namazımızı kıldığımız için elimizi de yıkıyoruz" dedi.

"Günde beş kez temizliğimizi yapıyoruz"

Cemil Eriş isimli vatandaş da, "İslam esaslarına göre yaşıyorsak hiçbir sorun yok. Biz vadeye inanıyoruz, vade geldiği zaman bir dakika önce ve sonrasına kalmaz. Günde beş defa temizliğimiz yapıyoruz, İslam dininde temizlik önemlidir. Temiz olmayan ülkelerden gelen şey ise vebadır. O vebada ülkemize geliyordur, tedbiri alacaksın, biz zaten tedbirimizi alarak yaşıyoruz" diye konuştu.

Antalya'da Cuma namazında camiler doldu taştı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:27 Kaynak: İHA
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