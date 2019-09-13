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Antalya'da Cumhurbaşkanlığından aşure ikramı

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığınca, Antalya Muratpaşa Cami'nde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Antalya'da Cumhurbaşkanlığından aşure ikramı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığınca, Antalya Muratpaşa Cami'nde vatandaşlara aşure ikram edildi.


Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Muratpaşa Camisi'nde cuma namazının ardından aşure ikramı yapıldı. Aşureleri vatandaşlara Antalya Valisi Münir Karaloğlu dağıttı.


Vali Karaloğlu, kentte 4 bin kişiye aşure dağıtıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl Türkiye'nin çeşitli illerinde aşure ikramları var. Rabbim Cumhurbaşkanımızın niyetini kabul etsin. Tüm vatandaşların aşure günlerini kutluyoruz. Bizim inancımızda, kültürümüzde önemli bir gün." İfadelerine yer verdi.


Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz da bu ikramların vatan için bolluğa, berekete, kardeşliğe, birliğe vesile olmasını temenni etti.


Dev kazanlardaki aşure yaklaşık bir saat içinde dağıtıldı. - ANTALYA

Cumhurbaşkanı, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:39 Kaynak: İHA
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