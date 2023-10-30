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Cumhuriyet Bayramı'ndaki konuşması nedeniyle öğretmene gözaltı - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı'ndaki konuşması nedeniyle öğretmene gözaltı

Son Güncelleme: 30.10.2023 23:39

Antalya'da özel bir okuldaki Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları sırasında yaptığı konuşma sosyal medyada çok konuşulan öğretmenin gözaltına alındığı ve hakkında ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Antalya'da özel bir okuldaki Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları sırasında yaptığı konuşma tepkilere neden olan öğretmenin gözaltına alındığı ve hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Türk Eğitim Derneği (TED) Antalya Koleji'nde 100. yıl kutlamaları kapsamında yapılan konuşma sırasında çekilen görüntülerin yer aldığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde "Türkiye Yüzyılı"nı hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı, birlik ve beraberliği zedeleyerek ayrıştırıcı tutum sergilendiği gibi görüşler üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine harekete geçildiği kaydedildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda şüpheli E.K. isimli şahıs 30 Ekim'de yakalanmış, şahıs hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılmaktadır." ifadelerini yer verildi.

Antalya, Hukuk, 3. Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Cumhuriyet Bayramı'ndaki konuşması nedeniyle öğretmene gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhuriyet Bayramı'ndaki konuşması nedeniyle öğretmene gözaltı - Son Dakika
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