Antalya'da Dağda Kamp Yaparken Mahsur Kalan 42 Kişi Kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kamp yapmaya gelen Ortadoğu Teknik Üniversitesi İzci Kulübü'nden 42 kişi, mahsur kaldıkları alandan jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde kamp yapmaya gelen Ortadoğu Teknik Üniversitesi İzci Kulübü'nden 42 kişi, mahsur kaldıkları alandan jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları sonucu kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İzci Kulübü'nden 42 kişi 5 gün önce Antalya'nın Kemer ilçesi Yayla Kuzdere mevkiine kamp yapmaya geldi. Dün akşamdan itibaren başlayan yağmur bu sabah şiddetlenince grup geri dönemedi. Bunun üzerine grup üyeleri jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, 42 kişiyi kurtararak belediye hizmet alanına getirdi. 6 kişi soğuktan etkilendiği için Kemer Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. - ANTALYA

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