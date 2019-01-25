Son Dakika Haberleri: Antalya'da Dağda Kamp Yaparken Mahsur Kalan 42 Kişi Kurtarıldı

Antalya'da Dağda Kamp Yaparken Mahsur Kalan 42 Kişi Kurtarıldı

40 dakika önce

Antalya'da dağda kamp yaparken mahsur kalan 42 kişi kurtarıldı Kendilerini kurtaran jandarmaya hep birlikte 'sağ ol' çektiler Şiddetli yağmur kampı yarıda bıraktırdıANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde kamp yapmaya gelen Ortadoğu Teknik Üniversitesi İzci Kulübü'nden 42 kişi, mahsur...

Antalya'da dağda kamp yaparken mahsur kalan 42 kişi kurtarıldı
Kendilerini kurtaran jandarmaya hep birlikte 'sağ ol' çektiler
Şiddetli yağmur kampı yarıda bıraktırdı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde kamp yapmaya gelen Ortadoğu Teknik Üniversitesi İzci Kulübü'nden 42 kişi, mahsur kaldıkları alandan jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İzci Kulübü'nden 42 kişi 5 gün önce Antalya'nın Kemer ilçesi Yayla Kuzdere mevkiine kamp yapmaya geldi. Dün akşamdan itibaren başlayan yağmur bu sabah şiddetlenince grup geri dönemedi. Bunun üzerine grup üyeleri jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, 42 kişiyi kurtararak belediye hizmet alanına getirdi. 6 kişi soğuktan etkilendiği için Kemer Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Jandarma tarafından kurtarılıp belediye hizmet alanına getirilen izciler burada ısındıktan sonra hep bir ağızdan jandarmaya 'sağ ol' çekerek teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:33 Kaynak: İHA

Jandarma, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kemer, Antalya, 3. Sayfa
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