Antalya'da Dağda Kamp Yaparken Mahsur Kalan 42 Kişi Kurtarıldı
40 dakika önce
Antalya'da dağda kamp yaparken mahsur kalan 42 kişi kurtarıldı Kendilerini kurtaran jandarmaya hep birlikte 'sağ ol' çektiler Şiddetli yağmur kampı yarıda bıraktırdıANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde kamp yapmaya gelen Ortadoğu Teknik Üniversitesi İzci Kulübü'nden 42 kişi, mahsur...
Antalya
'da dağda kamp yaparken mahsur kalan 42 kişi kurtarıldı
Kendilerini kurtaran jandarmaya hep birlikte 'sağ ol' çektiler
Şiddetli yağmur kampı yarıda bıraktırdı
ANTALYA - Antalya'nın Kemer
ilçesinde kamp yapmaya gelen Ortadoğu Teknik Üniversitesi
İzci Kulübü'nden 42 kişi, mahsur kaldıkları alandan jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İzci Kulübü'nden 42 kişi 5 gün önce Antalya'nın Kemer ilçesi Yayla Kuzdere mevkiine kamp yapmaya geldi. Dün akşamdan itibaren başlayan yağmur bu sabah şiddetlenince grup geri dönemedi. Bunun üzerine grup üyeleri jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, 42 kişiyi kurtararak belediye hizmet alanına getirdi. 6 kişi soğuktan etkilendiği için Kemer Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Jandarma
tarafından kurtarılıp belediye hizmet alanına getirilen izciler burada ısındıktan sonra hep bir ağızdan jandarmaya 'sağ ol' çekerek teşekkür ettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:33 Kaynak: İHA
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