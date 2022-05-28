Antalya'da dağda mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da dağda mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi kurtarıldı

28.05.2022 21:10
Antalya'da dağda mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi kurtarıldı

Antalya'da yürüyüş yaptıkları dağlık bölgede mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi kurtarıldı.

Antalya'da yürüyüş yaptıkları dağlık bölgede mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi kurtarıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri, Yukarıkaraman Mahallesi Termesos Antik Kenti Güllük Dağı mevkisinde 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uzun süren arama çalışmasının ardından ekipler Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Burhan Çavuş ve Ferhat Aktaş'a sarp ve kayalık bölgede ulaştı.

Güvenlik tedbirlerini alan ekipler, öğrencileri bulundukları yerden kurtararak, 112 Acil Sağlık ekibine teslim etti.

YORUMLAR
500
Yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda yönlerini kaybedip dağlık alanda mahsur kaldılar Yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda yönlerini kaybedip dağlık alanda mahsur kaldılar Anadolu Fest'in Valilik Kararı Yapılamamasının Ardından İptal Edilmesine Eskişehirli Gençten Tepki: 'Özgürlüğümüzün Tamamen Kısıtlandığını... Anadolu Fest'in Valilik Kararı Yapılamamasının Ardından İptal Edilmesine Eskişehirli Gençten Tepki: 'Özgürlüğümüzün Tamamen Kısıtlandığını...
Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Üniversite, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da dağda mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 21:16:32. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da dağda mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement