Son dakika haberi! Dağda mahsur kalan iki kişiyi jandarma kurtardı

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Kemer ilçesindeki dağda mahsur kalan iki kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki dağda mahsur kalan iki kişi jandarma tarafından kurtarıldı. Beldibi Mahallesi Göynük kanyonu Beydağları'nda yürüyüş sırasında kaybolan M.Ü. (31) ve M.Ç. (23), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Arama Kurtarma'dan (JAK) 6 kişilik ekip olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu ulaştıkları bölgede, 50 metre serbest tırmanış yaparak iki kişiye ulaştı. Genel sağlık durumları iyi olan M.Ü. ve M.Ç, jandarma ekipleri tarafından dağdan indirildi.

Son Dakika

Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı

Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi

İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı

Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!

Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!

Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!