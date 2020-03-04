Antalya'da dağda mahsur kalan kadını jandarma kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da dağda mahsur kalan kadını jandarma kurtardı - Son Dakika

Antalya'da dağda mahsur kalan kadını jandarma kurtardı

6 saat önce

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıktığı bin 600 rakımlı dağda dönüş yolunu kaybetmesi sonucu mahsur kalan kadın kurtarıldı.

Antalya'da dağda mahsur kalan kadını jandarma kurtardı, System.String[]

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıktığı bin 600 rakımlı dağda dönüş yolunu kaybetmesi sonucu mahsur kalan kadın kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Çağlarca Mahallesi sınırlarındaki bin 600 rakımlı Sivri Dağı'na doğa yürüyüşüne çıkan 34 yaşındaki Rabia Şeyma Mengi, dönüş yolunda havanın kararması nedeniyle yolunu kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Meng, dağda mahsur kaldığını bildirdi. İhbarla bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri hareket etti. emen bölgede arama tarama çalışmalarına başlayan ekipler 5 saatlik faaliyet sonucunda Mengi'ye ulaştı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Rabia Şeyme Mengi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ANTALYA

Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:57 Kaynak: İHA
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