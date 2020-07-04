Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı - Son Dakika

AKUT ve UMKE ekipleri, kayalık bölgede bulunan Fayraz'ı, halatlar yardımıyla kurtardı. Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

Arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekibi sevk edildi.

Altınbeşik Mağarası'nın dağlık kesiminde yürüyüş yapmak isteyen Muhammed Fayraz, ayağının kırılması sonucu mahsur kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş